Борьба с контрабандой даст Украине 300 млрд ежегодно, и не придется повышать налоги, - нардеп

Государство может увеличить поступления в бюджет путем перекрытия контрабандных потоков, и не надо повышать налоги для честного бизнеса.

"Я лично не являюсь сторонником увеличения налогов, потому что я считаю, что у Государственной налоговой службы есть все механизмы для того, чтобы положительно контролировать выполнение законодательства и уплату налогов всеми субъектами хозяйствования", - сказал Качура.

По его мнению, вместо того, чтобы увеличивать налоговое давление на честный бизнес и забирать у него 50 млрд грн из-за повышения налогов, как это предлагается в законопроекте №5600, власти следовало бы перекрыть контрабандные схемы, что даст значительно больше средств.

"По информации президента Украины, на контрабанде государство теряет около 300 млрд. Думаю, что на этом должны сконцентрировать в первую очередь внимание и бороться с контрабандой, а не просить тех граждан Украины, которые и так оплатили налоги честно", - отметил Качура.