Держава може збільшити надходження до бюджету шляхом перекриття контрабандних потоків, і не треба підвищувати податки для чесного бізнесу.

"Я особисто не є прихильником збільшення податків, тому що я вважаю, що у державної податкової служби є всі механізми для того, щоб позитивно контролювати виконання законодавства і сплату податків всіма суб’єктами господарювання", - сказав Качура.

На його думку, замість того, щоб збільшувати податковий тиск на чесний бізнес і забирати в нього 50 млрд грн через підвищення податків, як це пропонується в законопроекті №5600, владі варто було б перекрити контрабандні схеми, що дасть значно більше коштів.

"За інформацією президента України, на контрабанді держава втрачає близько 300 млрд. Думаю, що на цьому повинні сконцентрувати в першу чергу увагу і боротися з контрабандою, а не просити тих громадян України, які і так сплатили податки чесно", - зазначив Качура.