Держава може збільшити надходження до бюджету шляхом перекриття контрабандних потоків, і не треба підвищувати податки для чесного бізнесу.
Про це заявив народний депутат України Олександр Качура.
"Я особисто не є прихильником збільшення податків, тому що я вважаю, що у державної податкової служби є всі механізми для того, щоб позитивно контролювати виконання законодавства і сплату податків всіма суб’єктами господарювання", - сказав Качура.
На його думку, замість того, щоб збільшувати податковий тиск на чесний бізнес і забирати в нього 50 млрд грн через підвищення податків, як це пропонується в законопроекті №5600, владі варто було б перекрити контрабандні схеми, що дасть значно більше коштів.
"За інформацією президента України, на контрабанді держава втрачає близько 300 млрд. Думаю, що на цьому повинні сконцентрувати в першу чергу увагу і боротися з контрабандою, а не просити тих громадян України, які і так сплатили податки чесно", - зазначив Качура.
Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська бізнес асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.
Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.
Як відомо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній раді законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.