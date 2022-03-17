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Booking на Закарпатье завышает цены. Власти просят ограничить работу с сервисом

Фото: Booking завышает цены на Закарпатье (wikimedia.org Travelarz)
Автор: Александр Мороз

Власти Закарпатской области просят гостиничный бизнес ограничить сотрудничество с платформой Booking. Поскольку сервис завышает цены на номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Закарпатской ОГА.

Сообщается, что на сегодня большинство отелей, хостелов в области уже занято, а спрос на бронирование жилья не снижается. При этом на платформе Booking можно найти объявления, но есть предложения по завышенным ценам.

"Это связано с политикой ресурса, который устанавливает стоимость за жилье в разы больше реальной. Необоснованно высокие цены могут негативно повлиять на имидж Закарпатья, в том числе сектор гостиничного бизнеса. Обращаемся к предпринимателям этой отрасли с просьбой ограничить сотрудничество с сервисом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сервис бронирования отелей Booking ушел с российского рынка.

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бизнесЗакарпатская область