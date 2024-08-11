Бонуси від держави. Які додаткові переваги надає служба за контрактом

Українська держава та Збройні сили України використовують різні заходи для заохочення громадян до підписання контракту на військову службу.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, які "бонуси" надає держава військовослужбовцям у такому випадку.
"Підйомна допомога - одноразова виплата після підписання контракту. Розмір цієї допомоги може залежати від умов конкретної служби, але зазвичай це кілька мінімальних заробітних плат", - пояснює юрист.
Також військовослужбовцям гарантується стабільна і достатньо конкурентна зарплата. Вона залежить від звання, посади, бойового досвіду та місця служби.
"Передбачені додаткові виплати для тих, хто бере участь у бойових діях або служить у зоні бойових дій", - говорить Франчук.
Медичне забезпечення: військовослужбовці та їхні сім'ї мають право на безкоштовне медичне обслуговування в військових медичних закладах.
Житло: військовослужбовці мають право на забезпечення житлом або отримання грошової компенсації за його оренду. Також є можливість отримати житло у власність після завершення служби.
Пільги на освіту: військовослужбовці мають право на пільгове навчання у вищих навчальних закладах, а також можуть навчатися у військових вишах.
Пенсійне забезпечення: держава гарантує пенсію після виходу на військову пенсію, яка залежить від вислуги років та умов служби.
Матеріальна допомога: у певних випадках передбачена матеріальна допомога, наприклад, при народженні дитини, весіллі тощо.
Надання всіх зазначених пільг гарантується державою. Конкретні умови та порядок надання визначаються законодавством України, зокрема Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Виконання зобов'язань гарантують:
"Щоб уникнути можливих проблем з отриманням обіцяних бонусів, важливо уважно ознайомитися з умовами контракту перед його підписанням, а також зберігати всю документацію, що підтверджує ваше право на ті чи інші виплати та пільги", - радить Франчук.
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