Бондар назвав причини невдачі "Шахтаря" в УПЛ і Лізі чемпіонів

Причини невдач "Шахтаря"

За словами футболіста, команда проходила через різні відрізки - як успішні, так і не дуже вдалi.

"Кожна команда має якийсь період у сезоні, де вона гарно виступає, і де інколи є результати, які незадовільні для клубу", - зазначив Бондар.

Однією з причин нестабільних результатів він назвав велику кількість легіонерів, які тільки починають адаптацію до українського чемпіонату та реалій життя в країні, що переживає повномасштабну війну.

“До нас прийшло дуже багато нових молодих гравців, бразильців, яким треба час на адаптування. Вони дуже молоді і приїхали з іншої країни. Зараз тут війна йде, а для них все нове. Тому їм треба також трішки зрозуміти наш чемпіонат, як тут грають. І що легко тут зовсім не буде", - сказав Валерій.

На питання, чи вплинули на гру "Шахтаря" логістичні труднощі, футболіст не дав однозначної відповіді.

"Не хочеться жалітись. Але, звичайно, що ми були в дорозі 12-14 годин, потім верталися і через день-два в гра чемпіонату… Це таке було важке навантаження. Але я думаю, що нам гріх жалітись на це. Хотіли видати максимум з результату, але не все виходило так, як планували", - підкреслив Бондар.

Гравець також прокоментував рішення проводити домашні матчі Ліги чемпіонів у Німеччині, а не, наприклад, у Польщі. За його словами, таке рішення ухвалювало керівництво клубу. Водночас Бондар вважає вибір Німеччини вдалим, оскільки на трибунах завжди була відчутна велика підтримка - як від українців, так і від місцевих уболівальників.