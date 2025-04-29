Бондарь назвал причины неудачи "Шахтера" в УПЛ и Лиге чемпионов

Причины неудач "Шахтера"

По словам футболиста, команда проходила через разные отрезки - как успешные, так и не очень удачные.

"Каждая команда имеет какой-то период в сезоне, где она хорошо выступает, и где иногда есть результаты, которые неудовлетворительны для клуба", - отметил Бондарь.

Одной из причин нестабильных результатов он назвал большое количество легионеров, которые только начинают адаптацию к украинскому чемпионату и реалиям жизни в стране, переживающей полномасштабную войну.

"К нам пришло очень много новых молодых игроков, бразильцев, которым нужно время на адаптацию. Они очень молодые и приехали из другой страны. Сейчас здесь война идет, а для них все новое. Поэтому им надо также немного понять наш чемпионат, как здесь играют. И что легко здесь совсем не будет", - сказал Валерий.

На вопрос, повлияли ли на игру "Шахтера" логистические трудности, футболист не дал однозначного ответа.

"Не хочется жаловаться. Но, конечно, что мы были в дороге 12-14 часов, потом возвращались и через день-два в игру чемпионата... Это такая была тяжелая нагрузка. Но я думаю, что нам грех жаловаться на это. Хотели выдать максимум из результата, но не все получалось так, как планировали", - подчеркнул Бондарь.

Игрок также прокомментировал решение проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Германии, а не, например, в Польше. По его словам, такое решение принимало руководство клуба. В то же время Бондарь считает выбор Германии удачным, поскольку на трибунах всегда была ощутима большая поддержка - как от украинцев, так и от местных болельщиков.