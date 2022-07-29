Бомбоубежище должно быть в каждой новостройке. Рада приняла соответствующий закон

Законопроект своими голосами поддержали 280 депутатов.

Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. По новым нормам - орган государственного архитектурно-строительного контроля отныне может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.

Отметим, что подобное требование выдвигается не только к новостройкам, но и к школам и детсадам. Так, с 1 сентября в Украине должны открыться те школы и садики, в которых есть надежное бомбоубежище. На сегодняшний момент таких учреждений всего 25%.