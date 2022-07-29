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Бомбоубежище должно быть в каждой новостройке. Рада приняла соответствующий закон

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада в целом приняла законопроект № 7398, которым закрепляется обязательное наличие бомбоубежищ при планировании и застройке территорий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект своими голосами поддержали 280 депутатов.

Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. По новым нормам - орган государственного архитектурно-строительного контроля отныне может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.

Отметим, что подобное требование выдвигается не только к новостройкам, но и к школам и детсадам. Так, с 1 сентября в Украине должны открыться те школы и садики, в которых есть надежное бомбоубежище. На сегодняшний момент таких учреждений всего 25%.

Как сообщалось, ранее появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине.

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Верховная рада