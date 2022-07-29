Бомбосховище має бути в кожній новобудові. Рада ухвалила відповідний закон

Верховна рада загалом ухвалила законопроект №7398, яким закріплюється обов'язкова наявність бомбосховищ при плануванні та забудові територій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту
Законопроект своїми голосами підтримали 280 депутатів.
Законопроект №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, у тому числі й у новобудовах. За новими нормами - орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.
Зазначимо, що подібна вимога висувається не лише до новобудов, а й до шкіл та дитсадків. Так, з 1 вересня в Україні мають відкритися ті школи та садки, в яких є надійне бомбосховище. На сьогоднішній момент таких установ лише 25%.
Як повідомлялося, раніше з'явилася оновлена мапа найближчих бомбосховищ по всій Україні.
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