Бомбардування знищили більшість Часового Яру, але ЗСУ тримають оборону, - розвідка Британії

За даними розвідки Британії, протягом останнього місяця російські війська здобули значні тактичні здобутки в центральній частині Донецької області.

"Зокрема поблизу міста Костянтинівка. Сама Костянтинівка пов'язана з великими міськими районами Краматорська та Слов'янська. Росія здійснює атаки у трьох районах: Часів Яр (12 км на північний схід), Торецьк (15 км на південний схід) та на схід від Покровська вздовж автомагістралі H-32", - йдеться в заві розвідки.

Водночас, британські військові зауважили, що бої за Часів Яр та Торецьк тривають уже рік, а Росія займає більшу частину обох районів, але досі так і не змогла повністю консолідувати контроль або скористатися повільним просуванням.

"Більша частина Часів Яру була зруйнована через сильні російські авіаційні та артилерійські бомбардування. Українські війська залишаються в кількох укріплених будівлях для оборони", - заявили в Британії.

Водночас розвідка повідомила, що Росія розширила виступаючий напрямок на південний захід від Костянтинівки, просунувшись приблизно на 5 км у деяких районах.

"Російські війська, найімовірніше, перерізали автомагістраль H-32, яка з'єднує Костянтинівку з Покровськом, і, ймовірно, намагатимуться просуватися далі на цьому напрямку найближчими тижнями", - підсумували військові.