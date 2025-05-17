Бомбардировки уничтожили большинство Часового Яра, но ВСУ держат оборону, - разведка Британии

Российские авиационные и артиллерийские удары почти уничтожили большинство жилых районов Часов Яра. Несмотря на это, украинские войска продолжают удерживать оборону в нескольких укрепленных зданиях города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в X (Twitter).
По данным разведки Великобритании, в течение последнего месяца российские войска получили значительные тактические достижения в центральной части Донецкой области.
"В частности вблизи города Константиновка. Сама Константиновка связана с крупными городскими районами Краматорска и Славянска. Россия осуществляет атаки в трех районах: Часов Яр (12 км к северо-востоку), Торецк (15 км к юго-востоку) и к востоку от Покровска вдоль автомагистрали H-32", - говорится в заявлении разведки.
В то же время, британские военные отметили, что бои за Часов Яр и Торецк продолжаются уже год, а Россия занимает большую часть обоих районов, но до сих пор так и не смогла полностью консолидировать контроль или воспользоваться медленным продвижением.
"Большая часть Часов Яра была разрушена из-за сильных российских авиационных и артиллерийских бомбардировок. Украинские войска остаются в нескольких укрепленных зданиях для обороны", - заявили в Британии.
В то же время разведка сообщила, что Россия расширила выступающее направление на юго-запад от Константиновки, продвинувшись примерно на 5 км в некоторых районах.
"Российские войска, скорее всего, перерезали автомагистраль H-32, которая соединяет Константиновку с Покровском, и, вероятно, будут пытаться продвигаться дальше на этом направлении в ближайшие недели", - подытожили военные.
Заметим, что с начала суток, сегодня, 17 мая, на фронте уже произошло более 80 боевых столкновений.
Как сообщает генеральный штаб ВСУ, больше всего враг атакует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Заметим также, что в Донецкой области местные власти на днях расширили зону эвакуации семей с детьми. В частности, речь идет о Дружковской и Лиманской громадах.
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