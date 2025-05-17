Бомбардировки уничтожили большинство Часового Яра, но ВСУ держат оборону, - разведка Британии

По данным разведки Великобритании, в течение последнего месяца российские войска получили значительные тактические достижения в центральной части Донецкой области.

"В частности вблизи города Константиновка. Сама Константиновка связана с крупными городскими районами Краматорска и Славянска. Россия осуществляет атаки в трех районах: Часов Яр (12 км к северо-востоку), Торецк (15 км к юго-востоку) и к востоку от Покровска вдоль автомагистрали H-32", - говорится в заявлении разведки.

В то же время, британские военные отметили, что бои за Часов Яр и Торецк продолжаются уже год, а Россия занимает большую часть обоих районов, но до сих пор так и не смогла полностью консолидировать контроль или воспользоваться медленным продвижением.

"Большая часть Часов Яра была разрушена из-за сильных российских авиационных и артиллерийских бомбардировок. Украинские войска остаются в нескольких укрепленных зданиях для обороны", - заявили в Британии.

В то же время разведка сообщила, что Россия расширила выступающее направление на юго-запад от Константиновки, продвинувшись примерно на 5 км в некоторых районах.

"Российские войска, скорее всего, перерезали автомагистраль H-32, которая соединяет Константиновку с Покровском, и, вероятно, будут пытаться продвигаться дальше на этом направлении в ближайшие недели", - подытожили военные.