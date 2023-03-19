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В ударі по драмтеатру в Маріуполі та Краматорському вокзалу винна РФ, - комісія ООН

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Україна, Неділя 19 березня 2023 07:36
В ударі по драмтеатру в Маріуполі та Краматорському вокзалу винна РФ, - комісія ООН Фото: Комісія ООН визнала росію відповідальною за атаки на Драмтеатр у Маріуполі та вокзал у Краматорську (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Відповідальність за атаки на Драмтеатр у Маріуполі та залізничний вокзал у Краматорську несуть російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь незалежної міжнародної комісії із розслідування порушень в Україні.

Комісія розслідувала обставини нападів, скоєних або, ймовірно, скоєних російськими збройними силами, і дійшла висновку, що більшість атак мали невиборчий характер, а російські армійці здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню.

Сотні цивільних осіб перебували в місцях, які постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі. отримали поранення", - йдеться у доповіді.

Раніше повідомляли, що російські пропагандисти заявили, що Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Нагадаємо, комісія ООН розповіла, як росіяни катують полонених.

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ООН Маріуполь Війна Росії проти України
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