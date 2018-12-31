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Асад разрешил Ираку бомбить ИГИЛ в Сирии без согласования

Новости » Политика    31.12.2018 - 03:29
Асад разрешил Ираку бомбить ИГИЛ в Сирии без согласования
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Ранее премьер-министра Ирака призвал главу Сирии к согласованию действий по "борьбе с терроризмом"

Президент Сирии Башар Асад разрешил Ираку наносить удары по террористической организации "Исламское государство" в Сирии без предварительного разрешения Дамаска на проведение соответствующих операций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сирийское государственное агентство SANA.

29 декабря Асад получил от премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди послание, в котором иракский глава правительства призвал к согласованию действий по "борьбе с терроризмом".

Отметим, Ирак и официальный Дамаск решили скоординировать свои усилия в Сирии после объявленного Соединенными Штатами вывода своих войск из страны.

Напомним, 29 декабря, согласно решению президента Соединенных Штатов Америки Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну. В то же время позже сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом Соединенных Штатов сообщил, что Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "по-умному".

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