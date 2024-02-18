Бомбардир "Торонто" з черговим хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Лідер атак "Мейпл Ліфс" став одним зі співавторів нищівного розгрому "Анахайма" (9:2). Він вдруге за тиждень закинув три шайби в одному поєдинку та віддав дві результативні передачі.

Саме Меттьюз відкрив рахунок у дебюті зустрічі, коли влучно кинув із центральної зони після передачі Найза. Заспів партнера підтримали Макманн і Маккейб. А після шайби Ватрано у відповідь з передачі Меттьюза відзначився Нюландер.

На старті другої 20-хвилинки форвард зробив рахунок геть непристойним, реалізувавши більшість пострілом із правої зони вкидання. Далі він асистував Бертуцці, а згодом Меттьюз із "п'ятака" сам проштовхнув шайбу за лінію. Добили каліфорнійців Макманн і Робертсон, а Строум голом навряд підсолодив гіркоту поразки "Дакс".

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Нью-Джерсі" Ніко Гішір і центральний нападник "Флориди" Сем Беннетт. Перший оформив дубль з асистом проти "Філадельфії" (6:3). Натомість другий двома шайбами та двома передачами доклався до розгрому "Тампи-Бей" (9:2).

Усі результати вечора в НХЛ: