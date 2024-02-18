RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бомбардир "Торонто" с очередным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Остон Мэттьюз снова собрал коллекцию кепок от фанатов (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрфорварда "Торонто Мейпл Лифс" Остона Мэттьюза лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Лидер атак "Мейпл Лифс" стал одним из соавторов сокрушительного разгрома "Анахайма" (9:2). Он второй раз за неделю забросил три шайбы в одном поединке и отдал две результативные передачи.

Именно Мэттьюз открыл счет в дебюте встречи, когда метко бросил из центральной зоны после передачи Найза. Запев партнера поддержали Макманн и Маккейб. А после шайбы Ватрано в ответ с передачи Мэттьюза отличился Нюландер.

На старте второй 20-минутки форвард сделал счет неприличным, реализовав большинство выстрелом из правой зоны вбрасывания. Далее он ассистировал Бертуцци, а впоследствии Мэттьюз с "пятака" сам протолкнул шайбу за линию. Добили калифорнийцев Макманн и Робертсон, а Строум голом вряд ли подсластил горечь поражения "Дакс".

В тройку звезд вечера также попали форвард "Нью-Джерси" Нико Хишир и центральный нападающий "Флориды" Сэм Беннетт. Первый оформил дубль с ассистом против "Филадельфии" (6:3). В свою очередь второй двумя шайбами и двумя передачами приложился к разгрому "Тампы-Бэй" (9:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, ранее Мэттьюз оформил хет-трик в основное время противостояния с "Филадельфией".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей