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Форвард "Торонто" з п'ятим хет-триком у сезоні став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Торонто, П'ятниця 16 лютого 2024 10:58
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Форвард "Торонто" з п'ятим хет-триком у сезоні став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Остон Меттьюз тричі покарав "Флаєрс" (facebook.com/torontomapleleafs)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Торонто Мейпл Ліфс" Остона Меттьюза першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний американець став співтворцем непростої перемоги над "Філадельфією" (4:3 ОТ). Він закинув три шайби канадської команди в основний час. Цей хет-трик для нього – п'ятий у сезоні 2023/24.

"Флаєрс" відкрили рахунок у середині першого періоду, коли Сенгайм відзначився в меншості. Та в другій 20-хвилинці до справи взявся Меттьюз. Для початку він із лівої зони вкидання вистрілив у дальній кут після передачі Марнера.

Далі форвард відзначився у більшості з протилежного боку, відправивши шайбу під ближню стійку. А потім пострілом із центральної зони закріпив перевагу "Мейпл Ліфс". Утім, "Філадельфія" у третьому періоді відігралася (Гетевей, Конекні). Та в овертаймі Нюландер холоднокровно реалізував контратаку господарів.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Кріс Крайдер і воротар "Флориди" Ентоні Столарз. Перший хет-триком доклався до перемоги над "Монреалем" (7:4). Натомість голкіпер парирував 45 ударів і завершив шаутатом поєдинок проти "Баффало" (4:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Торонто&quot; з п'ятим хет-триком у сезоні став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Флориди" Ткачук очолив трійку зірок із трьома очками проти "Піттсбурга".

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