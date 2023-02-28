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Бомба уповільненої дії. У Зеленського виключають припинення вогню до виведення військ РФ

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Київ, Вівторок 28 лютого 2023 12:22
Бомба уповільненої дії. У Зеленського виключають припинення вогню до виведення військ РФ Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Припинення вогню не може бути до тих пір, поки російські війська не покинуть територію України. Тому до цього моменту не буде жодних "мирних планів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Негайне припинення вогню" - це бомба уповільненої дії. На цьому наполягає РФ, щоб "заморозити конфлікт", утримати контроль над окупованими територіями і набрати військової потужності. За 9 років ми дізналися криваву ціну "припинення вогню". Тому жодних "мирних планів" до виведення російських військ", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що в річницю повномасштабної агресії РФ проти України в китайському МЗС оприлюднили свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи". Де, зокрема, йшлося про "припинення бойових дій" та "відновлення мирних переговорів".

Крім того, стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також пропонував Україні допомогти наблизити мир "на основі припинення вогню".

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