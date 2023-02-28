Бомба замедленного действия. У Зеленского исключают прекращение огня до вывода войск РФ
Прекращения огня не может быть до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины. Поэтому до этого момента не будет никаких "мирных планов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Немедленное прекращение огня" - это бомба замедленного действия. На этом настаивает РФ, чтобы "заморозить конфликт", удержать контроль над оккупированными территориями и набрать военную мощь. За 9 лет мы узнали кровавую цену "прекращения огня". Поэтому никаких "мирных планов" до вывода российских войск", - написал Подоляк.
Напомним, что в годовщину полномасштабной агрессии РФ против Украины в китайском МИД обнародовали свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса". Где, в частности, речь шла о "прекращении боевых действий" и "возобновлении мирных переговоров".
Кроме того, стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также предлагал Украине помочь приблизить мир "на основе прекращения огня".
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