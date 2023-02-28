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Бомба замедленного действия. У Зеленского исключают прекращение огня до вывода войск РФ

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Киев, Вторник 28 февраля 2023 12:22
Бомба замедленного действия. У Зеленского исключают прекращение огня до вывода войск РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Прекращения огня не может быть до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины. Поэтому до этого момента не будет никаких "мирных планов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Немедленное прекращение огня" - это бомба замедленного действия. На этом настаивает РФ, чтобы "заморозить конфликт", удержать контроль над оккупированными территориями и набрать военную мощь. За 9 лет мы узнали кровавую цену "прекращения огня". Поэтому никаких "мирных планов" до вывода российских войск", - написал Подоляк.

Напомним, что в годовщину полномасштабной агрессии РФ против Украины в китайском МИД обнародовали свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса". Где, в частности, речь шла о "прекращении боевых действий" и "возобновлении мирных переговоров".

Кроме того, стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также предлагал Украине помочь приблизить мир "на основе прекращения огня".

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