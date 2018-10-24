ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Бомба у редакції CNN призначалася колишньому директору ЦРУ

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 19:02
Фото: Джон Бреннан (flickr.com/csis_er)
Фото: Джон Бреннан (flickr.com/csis_er)

Пакет з вибуховим пристроєм був адресований колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану

Підозріла посилка, яку доставили в нью-йоркську редакцію CNN, призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами співробітників правоохоронних органів, пакет з вибуховим пристроєм був адресований колишньому директору ЦРУ. Відзначається, що Бреннан є частим гостем CNN і критиком нинішнього президента США Дональда Трампа.

Крім того, джерело телеканалу повідомляє, що знайдений пристрій схожий за будовою з раніше виявленими вибуховими пристроями.

 

Нагадаємо, кореспондент CNN Ерік Левенсон у своєму Twitter повідомив, що нью-йоркську редакцію CNN евакуювали чере підозрілу посилку.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

Також раніше агентство повідомляло, що невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдера Джорджа Сороса. Так, вибуховий пристрій заклали в поштову скриньку будинку мільярдера.

Секретна служба США заперечує інформацію про відправлену в Білий дім бомбу Надіслані Клінтонам, Обамі, Соросу та CNN вибухові пристрої повязані, - NBC
Новини України Сполучені Штати Америкибомба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся