Бомба у редакції CNN призначалася колишньому директору ЦРУ

Фото: Джон Бреннан (flickr.com/csis_er)

Пакет з вибуховим пристроєм був адресований колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану

Підозріла посилка, яку доставили в нью-йоркську редакцію CNN, призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами співробітників правоохоронних органів, пакет з вибуховим пристроєм був адресований колишньому директору ЦРУ. Відзначається, що Бреннан є частим гостем CNN і критиком нинішнього президента США Дональда Трампа.

Крім того, джерело телеканалу повідомляє, що знайдений пристрій схожий за будовою з раніше виявленими вибуховими пристроями.

Explosive device in transit now in NYPD containment unit. pic.twitter.com/Pt49kRm9UP — Jim Sciutto (@jimsciutto) October 24, 2018

Нагадаємо, кореспондент CNN Ерік Левенсон у своєму Twitter повідомив, що нью-йоркську редакцію CNN евакуювали чере підозрілу посилку.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

Також раніше агентство повідомляло, що невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдера Джорджа Сороса. Так, вибуховий пристрій заклали в поштову скриньку будинку мільярдера.