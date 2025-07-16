Бомба з крилами і GPS: що відомо про ФАБ-500, якою РФ атакувала Добропілля

Російська армія застосувала ФАБ-500 під час удару по центру Добропілля. Це авіабомба радянського зразку, яку окупанти модифікували та використовують для обстрілів українських територій.
РБК-Україна розповідає, що відомо про авіабомбу, якою росіяни атакували місто у Донецькій області.
ФАБ-500 - це російська (раніше радянська) авіаційна фугасна бомба калібру 500 кг. Назва розшифровується як "фугасна авіаційна бомба". Це одна з найпоширеніших авіабомб, яка застосовується з радянських часів і активно використовується Росією у війні проти України.
Основні характеристики ФАБ-500:
Основні модифікації:
З 2023 року Росія почала активно модернізувати ФАБ-500, оснащуючи їх плануючими модулями (УМПК - уніфікований модуль планування і корекції).
Такі бомби набули можливості:
Такі плануючі бомби стали серйозною загрозою для української інфраструктури та міст у прифронтових зонах. Зокрема, їх використовують для ударів по позиціях ЗСУ, логістиці, мостах, промислових об’єктах.
Через високу швидкість і траєкторію польоту після скидання, ФАБ-500 з УМПК складно перехопити традиційними засобами ППО. Вони часто стають причиною масових руйнувань, особливо в містах поблизу лінії фронту (наприклад, Часів Яр, Авдіївка, Куп’янськ - ред.)
З цього можна зробити висновок, що для росіян ФАБ-500 - проста, дешева, але дуже руйнівна зброя, яка в модернізованій версії стала важливим інструментом російської авіації. Її використання є серйозним викликом для української ППО та оборонної стратегії.
Російські окупанти в середу, 16 липня, ввечері завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області. Ворог атакував людне місце, вже відомо про загиблих і велику кількість поранених.
Все, що відомо про наслідки моторошного удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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