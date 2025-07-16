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Бомба с крыльями и GPS: что известно о ФАБ-500, которой РФ атаковала Доброполье

Иллюстративное фото: ФАБ-500, которой россияне ударили по Доброполью (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российская армия применила ФАБ-500 во время удара по центру Доброполья. Это авиабомба советского образца, которую оккупанты модифицировали и используют для обстрелов украинских территорий.

РБК-Украина рассказывает, что известно об авиабомбе, которой россияне атаковали город в Донецкой области.

ФАБ-500 - это российская (ранее советская) авиационная фугасная бомба калибра 500 кг. Название расшифровывается как "фугасная авиационная бомба". Это одна из самых распространенных авиабомб, которая применяется с советских времен и активно используется Россией в войне против Украины.

Основные характеристики ФАБ-500:

  • Масса: около 500 кг.
  • Масса взрывчатого вещества: примерно 200-250 кг (в зависимости от модификации).
  • Тип взрывчатого вещества: тротил или его смеси.
  • Назначение: поражение живой силы, фортификаций, зданий, техники.
  • Метод доставки: сбрасывается с самолета (свободное падение).

Основные модификации:

  • ФАБ-500 М-54 - старая версия с толстыми стенками, предназначенная для поражения укреплений.
  • ФАБ-500 М-62 - более легкая версия с более тонкими стенками, более современная, лучше подходит для поражения мягких целей.
  • ФАБ-500 ШН - модификация с парашютной системой для замедления падения.

Использование в войне против Украины

С 2023 года Россия начала активно модернизировать ФАБ-500, оснащая их планирующими модулями (УМПК - унифицированный модуль планирования и коррекции).

Такие бомбы приобрели возможность:

  • планировать на расстояние до 40-70 км от самолета, то есть запускать их без вхождения в зону действия ПВО;
  • имеют систему спутникового наведения, что повышает точность поражения.

Такие планирующие бомбы стали серьезной угрозой для украинской инфраструктуры и городов в прифронтовых зонах. В частности, их используют для ударов по позициям ВСУ, логистике, мостам, промышленным объектам.

Проблемы для ПВО

Из-за высокой скорости и траектории полета после сброса, ФАБ-500 с УМПК сложно перехватить традиционными средствами ПВО. Они часто становятся причиной массовых разрушений, особенно в городах вблизи линии фронта (например, Часов Яр, Авдеевка, Купянск - ред.)

Из этого можно сделать вывод, что для россиян ФАБ-500 - простое, дешевое, но очень разрушительное оружие, которое в модернизированной версии стало важным инструментом российской авиации. Его использование является серьезным вызовом для украинской ПВО и оборонной стратегии.

 

Удар по Доброполью

Российские оккупанты в среду, 16 июля, вечером нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области. Враг атаковал людное место, уже известно о погибших и большом количестве раненых.

Все, что известно о последствиях жуткого удара - читайте в материале РБК-Украина.

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