Болтон выразил обеспокоенность касательно "Северного потока-2"

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

США видят альтернативу российскому газу в Азербайджане

Соединенные Штаты Америки считают, что российский проект "Северный поток-2" может иметь негативное влияние на независимость США и стран Европы. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил Болтон, США ищет альтернативные источники энергии. В частности, сообщается о запуске нового проекта поставки газа из Азербайджана через транскаспийский газопровод.

"Энергетическая сфера - очень важный вопрос. Как для США, так и для Европы. Приоритетом является - максимальное расширение источников энергии. Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика, которая имеет негативное влияние на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток -2". Мы видим много других возможностей в этом направлении. Например, привлечение нового проекта поставок нефти и газа из Азербайджана через транскаспийский газопровод", - сообщил Болтон.

Также советник Трампа отметил, что США вновь стал лидером по производству нефти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что согласовали кандидатуру Руслана Рябошапки на должность Генерального прокурора. Согласование проходило совместно с советником президента США Джоном Болтоном.