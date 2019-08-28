ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Болтон висловив стурбованість щодо "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    28.08.2019 - 18:19
Болтон висловив стурбованість щодо "Північного потоку-2"
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

США бачать альтернативу російському газу в Азербайджані

Сполучені Штати Америки вважають, що російський проект "Північний потік-2" може мати негативний вплив на незалежність США і країн Європи. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявив Болтон, США шукає альтернативні джерела енергії. Зокрема, повідомляється про запуск нового проекту постачання газу з Азербайджану через транскаспійський газопровід.

"Енергетична сфера - дуже важливе питання. Як для США, так і для Європи. Пріоритетом є - максимальне розширення джерел енергії. Занадто велика залежність від однієї країни, від одного постачальника, яка має негативний вплив на незалежність країн. Тому ми висловлюємо свою стурбованість проектом "Північний потік -2". Ми бачимо багато інших можливостей в цьому напрямку. Наприклад, залучення нового проекту поставок нафти і газу з Азербайджану через транскаспійський газопровід", - повідомив Болтон.

Також радник Трампа зазначив, що США знову став лідером з виробництва нафти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що погодили кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду Генерального прокурора. Узгодження проходило спільно з радником президента США Джоном Болтоном.

МЗС Польщі порівняв "Північний потік-2" з пактом Молотова-Ріббентропа У РФ заявили про фінальний етап укладання "Північного потоку-2"
Новини України Северный поток-2Сполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся