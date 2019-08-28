Болтон висловив стурбованість щодо "Північного потоку-2"

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

США бачать альтернативу російському газу в Азербайджані

Сполучені Штати Америки вважають, що російський проект "Північний потік-2" може мати негативний вплив на незалежність США і країн Європи. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявив Болтон, США шукає альтернативні джерела енергії. Зокрема, повідомляється про запуск нового проекту постачання газу з Азербайджану через транскаспійський газопровід.

"Енергетична сфера - дуже важливе питання. Як для США, так і для Європи. Пріоритетом є - максимальне розширення джерел енергії. Занадто велика залежність від однієї країни, від одного постачальника, яка має негативний вплив на незалежність країн. Тому ми висловлюємо свою стурбованість проектом "Північний потік -2". Ми бачимо багато інших можливостей в цьому напрямку. Наприклад, залучення нового проекту поставок нафти і газу з Азербайджану через транскаспійський газопровід", - повідомив Болтон.

Також радник Трампа зазначив, що США знову став лідером з виробництва нафти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що погодили кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду Генерального прокурора. Узгодження проходило спільно з радником президента США Джоном Болтоном.