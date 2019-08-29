Болтон: США скоро решат вопросы военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки (США) в ближайшее время примут решение по военной помощи для Украины. Об этом в ходе визита в Беларусь заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передают белорусские СМИ.

В частности, Болтон прокомментировал решение президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь для Украины.

"В ближайшее время будет ответ… В прошлом и в настоящее время существует широкое сотрудничество США в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Оно было взаимовыгодным для всех стран. В ближайшее время мы определимся и примем решение по этому поводу", - заявил он.

Отметим, ранее стало известно, что Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи в интересах Вашингтона.

Напомним, в июне в Конгрессе США одобрили еще 300 млн долларов военной помощи Украине. Проект направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

В то же время в августе Трамп приостановил действие фондов американской иностранной помощи.