Болтон отказался давать показания в Конгрессе

Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

В Палате представителей сообщили, что не будут через суд добиваться показаний Болтона

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не явился для дачи показаний в Конгрессе по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как сообщили в Палате представителей, которая занимается расследованием импичмента, комитет не будет добиваться через суд дачи показаний Болтона.

"Мы приветствовали бы показания Джона Болтона. Но он не появился, как его просили сегодня. Его адвокат сообщил нам, что мистер Болтон подаст на нас в суд, если мы вызовем его для дачи показаний через суд. Мы сожалеем о решении господина Болтона не появляться добровольно, но мы не заинтересованы в том, чтобы администрация месяцами боролась с нами в суде. Скорее, инструкция Белого дома о том, что он не появится, добавит доказательств того, что президент препятствует Конгрессу ", - сообщил представитель Палаты представителей.

Также конгрессмены отметили, что расследование об импичменте Трампа планируют завершить до конца года, а судебное разбирательство вряд ли завершиться к тому времени. Поэтому показания Болтона уже будут не нужны.

Напомним, в конце декабря демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Болтон должен был дать показания сегодня, 7 ноября.

Также РБК-Украина писало, что в США назвали имя предположительного сотрудника спецслужб, который подал жалобу на телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом. Информатором является Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.