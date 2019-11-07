Болтон відмовився давати свідчення у Конгресі

Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

У Палаті представників повідомили, що не будуть через суд домагатися показань Болтона

Колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон не з'явився для дачі свідчень у Конгресі по справі про розслідування імпічменту президента Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Як повідомили в Палаті представників, яка займається розслідуванням імпічменту, комітет не буде добиватися через суд дачі показань Болтона.

"Ми вітали б свідчення Джона Болтона. Але він не з'явився, як його просили сьогодні. Його адвокат повідомив нам, що містер Болтон подасть на нас в суд, якщо ми викличемо його для дачі показань через суд. Ми шкодуємо про рішення пана Болтона не з'являтися добровільно, але ми не зацікавлені в тому, щоб адміністрація місяцями боролася з нами в суді. Швидше, інструкція Білого дому про те, що він не з'явиться, додасть доказів того, що президент перешкоджає Конгресу ", - повідомив представник Палати представників.

Також конгресмени наголосили, що розслідування про імпічмент Трампа планують завершити до кінця року, а судовий розгляд навряд чи завершитися до того часу. Тому свідчення Болтона вже будуть не потрібні.

Нагадаємо, в кінці грудня демократи в Палаті представників Конгресу США викликали на слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа Джона Болтона і ще двох ключових співробітників Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі. Болтон повинен був дати свідчення сьогодні, 7 листопада.

Також РБК-Україна писало, що в США назвали ім'я можливого співробітника спецслужб, який подав скаргу на телефонна розмова між президентами США та України Дональдом Трампом. Інформатором є Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США.