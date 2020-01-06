Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате в рамках расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Болтона на его официальном сайте.

По словам бывшего советника Трампа, он готов явить для дачи показаний в случае, если ему придет повестка с требованием явиться на слушания.

"Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня, я пришел к выводу, что в случае, если Сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов дать показания", - заявил Болтон.

Также он отметил, что не явился для дачи показаний Палате представителей по делу об импичменте, так как ждал решение суда относительно возможности бывшим сотрудникам Белого дома давать показаний в Конгрессе. Так как решение не было вынесено, Болтон принял самостоятельно решение о свидетельствовании по данному делу.

Ранее РБК-Украина писало, что Джона Болтона вызывали для дачи показаний в Палату представителей 7 ноября, однако он так и не явился.

Напомним, в конце 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствование расследованию Конгресса. Далее дело об импичменте должны рассмотреть в Сенате США.