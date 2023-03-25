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Болсонару заявив, що повернеться в Бразилію 30 березня

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Субота 25 березня 2023 07:25
Болсонару заявив, що повернеться в Бразилію 30 березня Фото: експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, який втік з країни в США, планує повернутися на батьківщину 30 березня.

Про це повідомила у п'ятницю його пресслужба, передає РБК-Україна із посиланням на France24.

Згідно з їхньою інформацією, Болсонару прилетить в Бразилію о 7:30 ранку.

"Я повернуся до нормального життя, працюватиму в Ліберальній партії, мандруватиму Бразилією і займатимусь політикою", - сказав Болсонару.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Тоді новий президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації.

Пізніше Болсонару потрапив під слідство. За даними Генеральної прокуратури, експрезидент ставив під сумніви результати виборів, чим підбурив народ до заворушень.

Після цього Болсонару виїхав в Сполучені Штати Америки.

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