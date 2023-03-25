Болсонару заявив, що повернеться в Бразилію 30 березня

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, який втік з країни в США, планує повернутися на батьківщину 30 березня.

Про це повідомила у п'ятницю його пресслужба, передає РБК-Україна із посиланням на France24.

"Я повернуся до нормального життя, працюватиму в Ліберальній партії, мандруватиму Бразилією і займатимусь політикою", - сказав Болсонару.

Згідно з їхньою інформацією, Болсонару прилетить в Бразилію о 7:30 ранку.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Тоді новий президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації.

Пізніше Болсонару потрапив під слідство. За даними Генеральної прокуратури, експрезидент ставив під сумніви результати виборів, чим підбурив народ до заворушень.

Після цього Болсонару виїхав в Сполучені Штати Америки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.