Болсонару заявил, что вернется в Бразилию 30 марта
Сбежавший в США бывший президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться на родину 30 марта.
Об этом сообщила в пятницу его пресс-служба, передает РБК-Украина со ссылкой на France24.
Согласно их информации, Болсонару прилетит в Бразилию в 7:30 утра.
"Я вернусь к нормальной жизни, буду работать в Либеральной партии, путешествовать по Бразилии и заниматься политикой", - сказал Болсонару.
Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонараворвались в Конгресс . Тогда новый президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.
ПозжеБолсонару попал под следствие. По данным Генеральной прокуратуры, экспрезидент ставил под сомнение результаты выборов, чем подстрекал народ к беспорядкам.
После этого Болсонар уехал в Соединенные Штаты Америки.
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