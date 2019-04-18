Большую часть ценностей Нотр-Дама спасли

Большая часть ценностей, которые хранились в соборе Парижской Богоматери, не пострадали от огня благодаря сработавшему плану эвакуации. Об этом сообщил представитель страховой компании Мишель Оноре, передает Reuters.

По словам директора отдела изобразительного искусства страхового брокера Sedgwick, спасти удалось около 90% ценностей, находившихся в здании в момент, когда начался пожар. Огонь уничтожил крышу одного из главных символов французской столицы, прежде чем пожарным удалось взять ситуацию под контроль.

Сокровища Нотр-Дам - от одной тысяч до 1,2 тыс. предметов, включая драгоценные металлы, традиционные церковные одеяния и картины. Спасателям удалось вынести из здания терновый венец, привезенный в Париж из Константинополя в XII веке, и часть креста, на котором был распят Иисус Христос.

"План эвакуации сработал идеально... и именно поэтому потери оказались не настолько страшными, как можно было бы опасаться", - сказал Оноре.

Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари произошел 15 апреля. В результате пожара пострадали двое правоохранителей и один пожарный. Уже есть несколько версий причины возгорания собора. В частности, пожарные считают, что это произошло из-за работы по реставрации здания. По версии прокуратуры, свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери нет.