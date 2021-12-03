На Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали нейтрино

На Большом адронном коллайдере до последнего времени обнаружить их не удавалось.

Теперь исследователи надеются увидеть на Большом адронном коллайдере взаимодействие всех трех типов нейтрино (электронного, мюонного и тау-нейтрино) и их античастиц.

Обнаружение нейтрино, рожденных непосредственно на коллайдере, поможет изучать их взаимодействия с другими частицами в диапазонах энергии, доступных исключительно таким ускорителям.

Как сообщалось, ученые с помощью Большого адронного коллайдера открыли новую частицу - экзотический тетракварк.