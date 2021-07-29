ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ученые открыли новую форму материи благодаря Большому адронному коллайдеру

Новина українською →
Франция , Четверг 29 июля 2021 20:55
Ученые открыли новую форму материи благодаря Большому адронному коллайдеру Фото: ученые открыли новую форму материи благодаря большому адронному коллайдеру (wikimedia.by/SimonWaldherr)
Автор: Сергей Пышкин

Благодаря работе Большого адронного коллайдера ученым удалось открыть дважды очарованный тетракварк, что является сегодня для науки новой формой материи. Европейский совет ядерных исследований (CERN) объяснил чем эта частица является уникальной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу CERN.

Согласно данным исследований, дважды очарованный тетракварк является своего рода уникальной частицой среди своих собратьев, поскольку содержит в себе сразу два очарованные кварка и никаких антикварков.

Специалисты CERN отмечают, что новая форма матери является экзотической, потому что ученые всегда считали, что адроны могут состоять лишь из:

  • пары кварк-антикварк (соответствующий адрон называется мезоном)
  • объединения трех кварков (соответствующий адрон называется барионом. Это со своей стороны есть, например, протоны, или же нейтроны)

"Барионов и мезонов известно много, и они хорошо изучены. Однако более 50 лет назад было сделано предположение, что существуют адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков - тетракварки и пентакварки", - сообщают исследователи.

Сегодня ученым уже удалось обнаружить 4 пентакварка (объединение пяти кварков) и около 20 тетракварков (объединение четырех кварков).

Читайте РБК-Украина в Google News
наука ученые технологии
NEWS
В заминированном автомобиле ехал первый замначальника СБУ в Луганской области, - источник
В заминированном автомобиле ехал первый замначальника СБУ в Луганской области, - источник
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так