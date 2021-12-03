На Великому адронному колайдері вперше зафіксували нейтрино

На Великому адронному колайдері до останнього часу виявити їх не вдавалося.

Тепер дослідники сподіваються побачити на Великому адронному колайдері взаємодію всіх трьох типів нейтрино (електронного, мюонного і тау-нейтрино) і їх античастинок.

Виявлення нейтрино, народжених безпосередньо на колайдері, допоможе вивчати їх взаємодії з іншими частинками в діапазонах енергії, доступних виключно таким прискорювачів.

Як повідомлялося, вчені за допомогою Великого адронного коллайдера відкрили нову частинку - Екзотичний тетракварк.