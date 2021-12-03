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На Великому адронному колайдері вперше зафіксували нейтрино

Автор: Анна Полисученко

Вченим, які беруть участь в експерименті FASER, вперше вдалося виявити на Великому адронному колайдері нейтрино. Електрично нейтральні частинки нейтрино виробляються різними джерелами енергії, зокрема сонцем, або космічними променями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Physical Review D.

На Великому адронному колайдері до останнього часу виявити їх не вдавалося.

Тепер дослідники сподіваються побачити на Великому адронному колайдері взаємодію всіх трьох типів нейтрино (електронного, мюонного і тау-нейтрино) і їх античастинок.

Виявлення нейтрино, народжених безпосередньо на колайдері, допоможе вивчати їх взаємодії з іншими частинками в діапазонах енергії, доступних виключно таким прискорювачів.

Як повідомлялося, вчені за допомогою Великого адронного коллайдера відкрили нову частинку - Екзотичний тетракварк.

Раніше ми писали, що вчені відкрили нову форму матерії завдяки Великому адронному колайдеру.

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