На Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали нейтрино

Ученым, участвующим в эксперименте FASER, впервые удалось обнаружить на Большом адронном коллайдере нейтрино. Электрически нейтральные частицы нейтрино производятся разными источниками энергии, в частности Солнцем, или космическими лучами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Physical Review D .

На Большом адронном коллайдере до последнего времени обнаружить их не удавалось.

Теперь исследователи надеются увидеть на Большом адронном коллайдере взаимодействие всех трех типов нейтрино (электронного, мюонного и тау-нейтрино) и их античастиц.

Обнаружение нейтрино, рожденных непосредственно на коллайдере, поможет изучать их взаимодействия с другими частицами в диапазонах энергии, доступных исключительно таким ускорителям.

Как сообщалось, ученые с помощью Большого адронного коллайдера открыли новую частицу - экзотический тетракварк.