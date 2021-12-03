На Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали нейтрино
Ученым, участвующим в эксперименте FASER, впервые удалось обнаружить на Большом адронном коллайдере нейтрино. Электрически нейтральные частицы нейтрино производятся разными источниками энергии, в частности Солнцем, или космическими лучами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Physical Review D.
На Большом адронном коллайдере до последнего времени обнаружить их не удавалось.
Теперь исследователи надеются увидеть на Большом адронном коллайдере взаимодействие всех трех типов нейтрино (электронного, мюонного и тау-нейтрино) и их античастиц.
Обнаружение нейтрино, рожденных непосредственно на коллайдере, поможет изучать их взаимодействия с другими частицами в диапазонах энергии, доступных исключительно таким ускорителям.
Как сообщалось, ученые с помощью Большого адронного коллайдера открыли новую частицу - экзотический тетракварк.
Ранее мы писали, что ученые открыли новую форму материи благодаря Большому адронному коллайдеру.