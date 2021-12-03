На Великому адронному колайдері вперше зафіксували нейтрино

Вченим, які беруть участь в експерименті FASER, вперше вдалося виявити на Великому адронному колайдері нейтрино. Електрично нейтральні частинки нейтрино виробляються різними джерелами енергії, зокрема сонцем, або космічними променями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Physical Review D .

На Великому адронному колайдері до останнього часу виявити їх не вдавалося.

Тепер дослідники сподіваються побачити на Великому адронному колайдері взаємодію всіх трьох типів нейтрино (електронного, мюонного і тау-нейтрино) і їх античастинок.

Виявлення нейтрино, народжених безпосередньо на колайдері, допоможе вивчати їх взаємодії з іншими частинками в діапазонах енергії, доступних виключно таким прискорювачів.

Як повідомлялося, вчені за допомогою Великого адронного коллайдера відкрили нову частинку - Екзотичний тетракварк.