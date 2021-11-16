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Більшість українців не знають ставки податку, який з них збирає держава

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 17:02
Більшість українців не знають ставки податку, який з них збирає держава Ставку податку на доходи фізичних осіб знають тільки 40% українців
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців не змогли правильно вказати, яка ставка податку на доходи фізичних осіб діє в країні. Відповідь 18% обрали тільки 41% громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данні опитування за програмою "Долучайся!".

Крім того, 12% українців заявили, що ставка становить 25%, ще 6% - що 12%, а 4% обрали ставку 5%.

Вагаються з відповіддю 37% громадян України.

Більшість українців не знають ставки податку, який з них збирає держава

Водночас 68% українців правильно вказали, що державний бюджет країни ухвалює Верховна рада. Ще 10% думають, що це робить, Кабінет міністрів, 5% - Національний банк, 4% - президент, 10% - усі перераховані разом.

Більшість українців не знають ставки податку, який з них збирає держава

Польовий етап проводився компанією Info Sapiens у серпні - вересні 2021 року серед 2080 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Похибка вибірки становить 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).

Опитування щодо громадського залучення проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні.

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