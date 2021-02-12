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Большинство украинцев запланировали подарки на День святого Валентина

Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (55%) планируют дарить подарки на День святого Валентина который отмечается 14 февраля. В то же время 43% респондентов не планируют.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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За последние два года этот показатель несколько вырос (с 49% в 2019 году до 55% в 2021 году). Чаще планируют дарить подарки мужчины, более младшие опрошенные и незарегистрированные супружеские пары.

По данным опроса, для 43% опрошенных украинцев важнее быть любимыми, еще 38% - любить самим. Для молодежи, мужчин, а также людям, находящимся в отношениях менее 3-х лет важнее любить самим. Зато женщины больше предпочитают быть любимыми.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, подарок к Международному женскому дню 8 марта хотели бы получить 91% украинок.

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