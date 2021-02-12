Більшість українців запланували подарунки на День святого Валентина

За останні два роки цей показник дещо зріс (з 49% у 2019 році до 55% у 2021 році). Частіше планують дарувати подарунки чоловіки, більш молодші опитані і незареєстровані подружні пари.

За даними опитування, для 43% опитаних українців важливіше бути коханими, ще 38% - любити самим. Для молоді, чоловіків, а також людей, які перебувають у відносинах менше 3-х років, важливіше любити самим. Проте жінки більше хочуть бути коханими.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.