ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Більшість українців взагалі не читали Конституцію

Новини » Політика    27.06.2019 - 10:59
Більшість українців взагалі не читали Конституцію
Фото: Конституція України (rada.gov.ua)

В Україні залишається доволі низька обізнаність громадян зі змістом Основного

Майже половина громадян України (47%) взагалі не читали текст Конституції, а близько третини (32%) читали лише окремі її підрозділи. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова.

Як зазначають соціологи, фактично такі самі дані були й у 2015 році: 50% Конституцію не читали, а 33% громадян читали окремі підрозділи.

З усіма розділами знайомі лише 11% населення (у 2015 році - 12%). Із тих, хто зі змістом Конституції знайомився, половина (як і у 2015 році) робила це для того, аби знати свої права.

Більшість українців взагалі не читали Конституціюwww.kiis.com.ua

Майже половина опитаних (46%) знає, що, згідно із Конституцією, носієм суверенітету та джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважає, що таким суб’єктом є президент. Порівняно з 2015 роком відбулися певні зміни: на 5% побільшало тих, хто вважає, що, згідно з Конституцією, єдиним джерелом влади в Україні є президент і, відповідно, на 4% поменшало тих, хто бачить такого суб’єкта в народі.

Більшість українців взагалі не читали Конституціюwww.kiis.com.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів для проекту Центру політико-правових реформ. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня, половина громадян України (50%) очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі, 38% - зниження комунальних тарифів.

КСУ скасував ініціативу Кабміну по праву власності на землю У рейтингу партій-лідерів відбулися зміни
Новини України КонституцияКонституционный суд Украиныопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся