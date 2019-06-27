Більшість українців взагалі не читали Конституцію

Фото: Конституція України (rada.gov.ua)

В Україні залишається доволі низька обізнаність громадян зі змістом Основного

Майже половина громадян України (47%) взагалі не читали текст Конституції, а близько третини (32%) читали лише окремі її підрозділи. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова.

Як зазначають соціологи, фактично такі самі дані були й у 2015 році: 50% Конституцію не читали, а 33% громадян читали окремі підрозділи.

З усіма розділами знайомі лише 11% населення (у 2015 році - 12%). Із тих, хто зі змістом Конституції знайомився, половина (як і у 2015 році) робила це для того, аби знати свої права.

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Майже половина опитаних (46%) знає, що, згідно із Конституцією, носієм суверенітету та джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважає, що таким суб’єктом є президент. Порівняно з 2015 роком відбулися певні зміни: на 5% побільшало тих, хто вважає, що, згідно з Конституцією, єдиним джерелом влади в Україні є президент і, відповідно, на 4% поменшало тих, хто бачить такого суб’єкта в народі.

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Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів для проекту Центру політико-правових реформ. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня, половина громадян України (50%) очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі, 38% - зниження комунальних тарифів.