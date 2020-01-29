Большинство украинцев не видят ни одной успешной реформы новой власти

В конце 2019 года большинство граждан (51%) не могли назвать ни одной успешной реформы новой власти, что больше чем в 2018 году (41%). Об этом свидетельствуют данные опросы фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, приоритетность важнейших для украинцев реформ уже пять лет подряд остается стабильной: важнейшей является антикоррупционная реформа - так считают почти 59% населения (в прошлом году было 58%). Далее по уровню значимости идут реформа сферы здравоохранения (54%, в прошлом году - 47%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (46%, в прошлом году - 44%), реформа органов правопорядка (37%, в прошлом году - 32%), люстрация чиновников (28%, в прошлом году - 29%), реформа армии, укрепление обороноспособности (23%, в прошлом году - 22%).

Однако из всех этих реформ относительно успешными были признаны лишь антикоррупционная реформа (10%), децентрализации (10%), реформа здравоохранения (9%), реформирование армии (9%), земельная реформа (8%).

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года 2018 среди респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%).

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформе положительная оценка возрастает до 60%.