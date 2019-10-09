ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы назвали свои впечатления от проведенных в стране реформ

Новости » Общество    09.10.2019 - 18:20
Украинцы назвали свои впечатления от проведенных в стране реформ
Фото: Киев, Крещатик (РБК-Украина)

Впечатления или отрицательные, или нейтральные

Более трети (34,4%) украинцев заявили, что они до сих пор не почувствовали никаких последствий реформ. Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного компанией Info Sapiens.

По данным опроса, 27,9% граждан почувствовали как положительные, так и отрицательные последствия. Негативный опыт также был распространен: каждый четвертый (26,7%) респондент имел негативный опыт.

В то же время лишь 4,5% респондентов имели положительный опыт.

Украинцы назвали свои впечатления от проведенных в стране реформ

dif.org.ua

Опрос в рамках Программы содействия общественной активности "Включайся!" (USAID) на заказ Pact. Последний полевой этап опроса был выполнен исследовательским агентством Info Sapiens Украина в июне - июле 2019 года. Выборка составила 2054 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией областей. Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформы положительная оценка возрастает до 60%.

В то же время, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2019 года в Украине существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ.

Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры В Раду внесли два законопроекта по земельной реформе
Новости Украины реформыграждане Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь