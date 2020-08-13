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Абсолютное большинство украинцев выступают за единственный государственный язык

Киев, Четверг 13 августа 2020 15:58
Абсолютное большинство украинцев выступают за единственный государственный язык
Фото: митинг в защиту языка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы не против русского языка, но не в статусе государственного

В конце июля 2020 года большинство граждан 64,5% считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком. В то же время русский может свободно использоваться.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

По данным пороса, 17,7% респондентов заявили, что украинский должен быть государственным языком, русский может быть официальным в некоторых регионах Украины.

Еще 15,2% опрошенных считают, что оба языка должны быть государственными в Украине.

Абсолютное большинство украинцев выступают за единственный государственный язык

Совместный опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС, удовлетворены действиями властей в сфере содействия развитию украинского языка 43,5% граждан, недовольны - 36,4% опрошенных.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев (69%) считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным.

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