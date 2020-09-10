Більшість українців не бачать порушення прав російськомовних

Фото: мітинг на захист мови (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни бачать порушення прав україномовних людей на окупованих Росією територіях

Більшість українців (52%) вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% говорять про постійні порушення.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Водночас 51% українців вважає, що мовні права україномовних людей на окупованих територіях Криму та ОРДЛО порушуються (з них 25% відзначають систематичні порушення, 26% - окремі випадки). Ще 19% вважають, що порушення мовних прав немає, а також майже третина респондентів (31%) не мають думки з цього приводу.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, переважна більшість українців (82%) вважають, що керівники держави і державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою.

Нагадаємо, за даними опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року більшість громадян 64,5% вважали, що українська має бути єдиною державною і офіційною мовою. Водночас російська може вільно використовуватися.