Більшість українців вважають вартість послуг нотаріусів завищеною

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Українці в цілому незадоволені вартістю послуг нотаріусів

Більшість українців вважають неприйнятною вартість нотаріальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеного Міністерством юстиції.

За даними опитування, 18,294 тыс. респондентів оцінили вартість послуг нотаріусів як незадовільну, 8,038 - як задовільну.

Усього в рамках правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО" опитано 35 030 осіб методом анкетування у період з 17.10.18 до 01.11.18. Географія - вся Україна, паперові та електронні анкети.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 31 жовтня зняв обмеження мінімальної оплати приватних нотаріальних послуг. Раніше розмір плати за нотаріальні дії приватних нотаріусів не міг бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляють державні нотаріуси за аналогічні дії.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін схвалив експеримент з тестування державних реєстраторів. Протягом двох років тестування будуть проходити кандидати на посаду, а також реєстратори, яким заблокували доступ до реєстрів. За підсумками тестів реєстраторам будуть видавати сертифікати про професійної компетентності. Щоб успішно пройти тести, потрібно правильно відповісти на 75% запитань. Сертифікат буде необхідний для призначення на посаду і відновлення доступу до реєстрів.