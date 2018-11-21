ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Більшість українців вважають вартість послуг нотаріусів завищеною

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 14:44
Більшість українців вважають вартість послуг нотаріусів завищеною
Ілюстративне фото (facebook.com/zhzh.info)

Українці в цілому незадоволені вартістю послуг нотаріусів

Більшість українців вважають неприйнятною вартість нотаріальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеного Міністерством юстиції.

За даними опитування, 18,294 тыс. респондентів оцінили вартість послуг нотаріусів як незадовільну, 8,038 - як задовільну.

Більшість українців вважають вартість послуг нотаріусів завищеною

Усього в рамках правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО" опитано 35 030 осіб методом анкетування у період з 17.10.18 до 01.11.18. Географія - вся Україна, паперові та електронні анкети.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 31 жовтня зняв обмеження мінімальної оплати приватних нотаріальних послуг. Раніше розмір плати за нотаріальні дії приватних нотаріусів не міг бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляють державні нотаріуси за аналогічні дії.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін схвалив експеримент з тестування державних реєстраторів. Протягом двох років тестування будуть проходити кандидати на посаду, а також реєстратори, яким заблокували доступ до реєстрів. За підсумками тестів реєстраторам будуть видавати сертифікати про професійної компетентності. Щоб успішно пройти тести, потрібно правильно відповісти на 75% запитань. Сертифікат буде необхідний для призначення на посаду і відновлення доступу до реєстрів.

Кабмін підтримав посилення антирейдерських ініціатив У Мін'юсті назвали кількість населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу
Новини України Міністерство юстиції Українинотариусы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся