Большинство украинцев против заседаний Кабмина в закрытом режиме

Две трети (66,7%) украинцев считают, что заседания Кабинета министров должны проводиться в открытом режиме, с доступом средств массовой информации, только 16,5% - в закрытом режиме. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Еще 16,8% респондентов пока не определились в вопросе открытости работы нового правительства Украины.

razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сразу после назначения на должность решил закрыть заседания Кабинета министров для прессы. По его словам, новая исполнительная власть меняет формат проведения заседаний правительства.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, инициативу группы народных депутатов из фракции "Слуга народа" о сборе личных данных абонентов мобильной связи поддержали 32,0% украинцев.