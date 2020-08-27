Большинство украинцев против списания долгов за коммуналку

Более половины потребителей (54,4%) выступают против списания задолженности бытовых потребителей перед поставщиками коммунальных услуг. В то же время, 23,9% опрошенных поддерживают списание долговых обязательств.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, данное соотношение соответствует данным Государственной службы статистики Украины в части соотношения должников и потребителей, которые платят вовремя за коммунальные услуги.

"Таким образом, потребители занимают достаточно последовательную позицию. Она заключается в том, что нельзя списывать долги неплательщикам, поскольку есть большая доля людей, которые выискивали возможности для оплаты", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% - выше их реальной стоимости.

Как сообщало РБК-Украина, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2020 года составляет 59,7 млрд грн.