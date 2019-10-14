Большинство украинцев против продажи земли

Количество людей, которые выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, увеличилось. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проводился с 9 по 11 октября. Сообщается, что по сравнению с сентябрьским опросом на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) выросла доля тех, кто считает, что вопрос о продаже земли должен решаться только на всеукраинском референдуме.

С 26% до 20% уменьшилось количество тех, кто считает, что этот вопрос могут решить президент, Верховная рада и Кабинет министров.

По данным опроса, если бы референдум о продаже земли состоялся в ближайшее воскресенье, то 55% украинцев проголосовали бы против продажи земли, 21% - за продажу, 12% не принимали бы участие в таком референдуме, еще 12% - не определились со своим мнением.

Таким образом, если принимать во внимание ответы тех, кто принял бы участие в референдуме и определился, "против" проголосовали бы 72%, "за" - 28%.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, предложение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев. Против рынка земли выступают 49,1% респондентов.