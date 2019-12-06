Большинство украинцев против особого статуса Донбасса

В ноябре 2019 года предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей поддерживают 30% украинцев, 53% выступают против. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, как и ранее, граждане Украины считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия со ссылкой на Минские договоренности.

Наименее приемлемым является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% и лишь для 16% - приемлемо), амнистия всех участников боевых действий против украинских войск (63% против 19%) и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (56% против 21%).

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, большинство граждан (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), поддерживают - 26% опрошенных.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраинские и пророссийские настроенными гражданами Украины 15% украинцев.