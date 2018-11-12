Большинство украинцев поддерживают карательные методы борьбы с коррупцией, - опрос

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы против мягких методов искоренения коррупции

Граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, еще 28% считают, что побороть коррупцию можно путем устранения коррупционных рисков. Сторонники борьбы с коррупцией "с помощью воспитания" явно в меньшинстве - 12%.

Мнения респондентов разделились относительно того, можно ли считать коррупцию проявлением украинской ментальности. 38% считают, что коррупция является частью ментальности, а 46% - что нет. "Этот вопрос ставился в далеком 2001 году, и тогда коррупцию считали проявлением украинской ментальности значительно меньше - 26%", - отметили социологи.

Большинство граждан уверены, что дача взятки для решения вопроса, который имеет существенное общественное значение или является важным для семьи и семьи респондента, не может быть оправданным. Однако доля лиц, которые готовы оправдать коррупционные действия для блага семьи, выше: 17% считают, что ради блага семьи можно дать взятку, а в отношении общественного блага таких около 9%.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий среди 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, среди проблем, которые больше всего мешают развитию Украины, в августе 2018 года граждане чаще указывали коррупцию (78,9%). Еще 55,1% указали среди главных проблем войну на Донбассе, 32,3% - засилье олигархов в экономике.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года наибольшей угрозой украинцы считали экономический упадок серьезный экономический кризис (57,6%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривны (35,6%).