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Большинство украинцев поддерживает требование репараций от России, - опрос

Автор: РБК-Украина

Более половины граждан Украины поддерживает идею требования репараций от России за преступления советского режима. За это выступает более 55% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного по заказу "Фонда Демократические инициативы имени Илько Кучерива".

Сообщается, что 55,3% опрошенных поддерживают (36,2% полностью и 19,1% частично) идею выдвижения требований к России за преступления сталинского режима: депортацию украинцев и крымских татар. Не поддерживают 35,7%. Больше приверженцев такого решения в западных областях (66,7%), меньше всего - на Донбассе (33,5%).

Кроме того, 61% опрошенных поддерживает (34,5% полностью и 26,6% частично) идею выдвижения требований к Германии за преступления нацистского режима. Не поддерживают такую ​​идею 31,5% опрошенных. Эта идея имеет поддержку абсолютного большинства во всех макрорегионах страны.

Фото: результаты пороса (dif.org.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина намерена потребовать репарации от России за вооруженную агрессию после полной деоккупации украинских территорий.

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