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Більшість українців підтримує вимогу репарацій від Росії, - опитування

Автор: РБК-Україна

Більше половини громадян України підтримує ідею вимоги репарацій від Росії за злочини радянського режиму. За це виступає понад 55% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеного на замовлення "Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

Повідомляється, що 55,3% опитаних підтримують (36,2% повністю і 19,1% частково) ідею висунення вимог до Росії за злочини сталінського режиму: депортацію українців і кримських татар. Не підтримують 35,7%. Найбільше прихильників такого рішення в західних областях (66,7%), найменше - на Донбасі (33,5%).

Крім того, 61% опитаних підтримує (34,5% повністю і 26,6% частково) ідею висунення вимог до Німеччини за злочини нацистського режиму. Не підтримують таку ідею 31,5% опитаних. Ця ідея має підтримку абсолютної більшості у всіх макрорегіонах країни.

Фото: результати пороса (dif.org.ua)


Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна має намір вимагати репарації від Росії за збройну агресію після повної деокупації українських територій.

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