Більшість українців підтримує вимогу репарацій від Росії, - опитування

Повідомляється, що 55,3% опитаних підтримують (36,2% повністю і 19,1% частково) ідею висунення вимог до Росії за злочини сталінського режиму: депортацію українців і кримських татар. Не підтримують 35,7%. Найбільше прихильників такого рішення в західних областях (66,7%), найменше - на Донбасі (33,5%).

Крім того, 61% опитаних підтримує (34,5% повністю і 26,6% частково) ідею висунення вимог до Німеччини за злочини нацистського режиму. Не підтримують таку ідею 31,5% опитаних. Ця ідея має підтримку абсолютної більшості у всіх макрорегіонах країни.

Фото: результати пороса (dif.org.ua)



